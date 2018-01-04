Журналисты раскрыли секрет шевелюры Дональда Трампа

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Прическа президента США Дональда Трампа является результатом пересадки волос. Цвет объясняется чрезмерным увлечением дешевым средством для окрашивания, выяснили американские журналисты.

Американские журналисты выяснили секрет прически Дональда Трампа. Как пишет Майкл Вульф в своей книге "Огонь и ярость: в Белом Доме Трампа", шевелюра президента США является результатом пересадки волос и обильного использования лака.

Вульф пишет, что дочь Трампа Иванка часто в кругу друзей рассказывает технику прически отца.

"После пересадки волос абсолютно лысая макушка окружена кудрявыми волосами по сторонам и спереди. При укладке волосы зачесывают назад и фиксируют лаком," - приводит отрывок из книги издание New York Post.

Кроме того, стал известен и секрет цвета волос Дональда Трампа. По данным Вульфа, президент США слишком усердно пользовался дешевым средством для окрашивания под названием "Только для мужчин". Нетерпение привело к оттенку "оранжевый блондин".

Шевелюра Трампа регулярно становится объектом насмешек. В мультсериале "Симпсоны" в роли парика президента выступает небольшая собака.