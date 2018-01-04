Названа причина пожара на обувном складе под Новосибирском

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С крупным пожаром на обувном складе боролись под Новосибирском. По последним данным, погибли 10 человек. Все - сотрудники предприятия. Огонь охватил почти две тысячи квадратных метров. Возбуждено уголовное дело.

Огромный столб дыма был виден на несколько километров. Это поселок Черноренченский, окраина города Искитима. По данным МЧС, площадь возгорания составила порядка двух тысяч квадратных метров. Горела местная обувная фабрика и склады готовой продукции. Этим обусловлено и сильное задымление, передает "ТВ Центр". В районе пожара проводился мониторинг окружающий среды и, по информации спасателей, превышение опасных или ядовитых веществ в воздухе зафиксировано не было.

"Задействовано 11 единиц основной техники и восемь единиц вспомогательной. 66 человек личного состава. Силами охраны общественного порядка проводится работа с собственниками помещения по предмету уточнения нахождения работников в помещении", - сообщил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

По предварительной версии, на территории производства могли располагаться и гостиницы, в которых проживали работники, в основном приезжие. Работы по разбору завалов были осложнены в первую очередь погодными условиями. В регионе стоит сильный мороз. Температура минус 35 градусов. Пожарные обнаружили тела десятерых человек. Среди них семь граждан Китая, двое Киргизии и один гражданин России. По факту возгорания и гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности, повлекших смерть двух и более лиц". По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание в электроповодке. А наличие большое количества синтетический материалов, из которых делали обувь, способствовало быстрому распространению огня.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".