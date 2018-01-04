Российскую журналистку Ольгу Курлаеву выдворили из Латвии

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Латвийские власти депортировали журналистку телеканала "Россия 24" Ольгу Курлаеву. Накануне из страны выдворили ее мужа, сотрудника канала "ТВ Центр" Анатолия Курлаева. Власти Латвии обвинили их в угрозе национальной безопасности.

Власти Латвии выдворяют из страны корреспондента телеканала "Россия 24" Ольгу Курлаеву, сообщает "ТВ Центр". Девушке поставили ультиматум - она должна покинуть территорию республики в течение суток.

"Сказали, что мне нужно собраться и проехать. На вопрос "зачем?", они говорят: нам самим не понятно, потому что 2 дня назад мы вас отпустили, к вам не было никаких претензий, а сегодня пришла на вас бумага "срочно проехать". Что случилось за эти два дня - нам пока не известно", - рассказала Курлаева.

Накануне в Риге задержали, а после депортировали мужа журналистки, корреспондента нашего телеканала Анатолия Курлаева. Представителей российских СМИ обвинили в угрозе национальной безопасности и включили в чёрный список.

Конкретных причин в МВД не назвали. Депортация может быть связана с профессиональной деятельностью. В 2015 году наш телеканал показал документальный фильм "НАТО у ворот", продюсером которого выступил Анатолий Курлаев.

Семейная пара находилась в Латвии на отдыхе, в качестве туристов.