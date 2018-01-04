Российскую журналистку Ольгу Курлаеву выдворили из Латвии
Латвийские власти депортировали журналистку телеканала "Россия 24" Ольгу Курлаеву. Накануне из страны выдворили ее мужа, сотрудника канала "ТВ Центр" Анатолия Курлаева. Власти Латвии обвинили их в угрозе национальной безопасности.
Власти Латвии выдворяют из страны корреспондента телеканала "Россия 24" Ольгу Курлаеву, сообщает "ТВ Центр". Девушке поставили ультиматум - она должна покинуть территорию республики в течение суток.
"Сказали, что мне нужно собраться и проехать. На вопрос "зачем?", они говорят: нам самим не понятно, потому что 2 дня назад мы вас отпустили, к вам не было никаких претензий, а сегодня пришла на вас бумага "срочно проехать". Что случилось за эти два дня - нам пока не известно", - рассказала Курлаева.
Накануне в Риге задержали, а после депортировали мужа журналистки, корреспондента нашего телеканала Анатолия Курлаева. Представителей российских СМИ обвинили в угрозе национальной безопасности и включили в чёрный список.
Конкретных причин в МВД не назвали. Депортация может быть связана с профессиональной деятельностью. В 2015 году наш телеканал показал документальный фильм "НАТО у ворот", продюсером которого выступил Анатолий Курлаев.
Семейная пара находилась в Латвии на отдыхе, в качестве туристов.