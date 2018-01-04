Собянин рассказал о ходе реализации проекта реновации

Теги: Москва собянин москва хрущевки

Масштабная программа реновации столицы, а также проект "Московская электронная школа" — мэр Москвы Сергей Собянин побеседовал с журналистами и обсудил самые важные вопросы жизни города.

Итоги 2017-го и планы на 2018-й год: традиционное новогоднее интервью мэра было посвящено ключевым вопросам жизни нашего города. Одной из главных тем года стала реновация, передает "ТВ Центр".

"Проект двигается. Мы ни на минуту не останавливаемся. Самое главное, мы обеспечили финансами весь проект. Второе - это поиск свободных стартовых площадок, где можно локально, не дожидаясь глобальных проектов, просто завтра же заходить и строить. Нам нужно сделать проекты планировок. Что мы весь год обсуждали: а хватит ли там детских садов, а как там будет с транспортом, а что будет с инженерными коммуникациями?" – рассказывает Сергей Собянин.

Свободных площадок под программу реновации уже нашли 236. И это только начало, такой задел позволит построить около пяти миллионов квадратных метров недвижимости. Первые дома должны быть построены в течение трёх лет. А некоторым ключи от новых квартир вручат уже в 2018 году: они получат жильё в многоэтажках, которые строили под другие программы. Там сейчас идёт отделка, ведь она должна соответствовать требованиям закона о реновации.

Следующая серия вопросов мэру - про образование. Московские школы постепенно переходят на новый формат в рамках проекта "Московская электронная школа". Он подразумевает под собой не только обеспечение учебных заведений современным оборудованием, но также внедрение уже готовых электронных программ по проведению уроков.

"Московская школа" даёт возможность учителям выбирать лучший сценарий урока. Лучшие материалы для проведения уроков, компьютерную графику интересную. В "Московской школе" уже 13 тысяч сценариев уроков самого различного уровня: от начальных классов до старших классов. Я уверен, я уже вижу, что проект живёт и будет работать", - говорит мэр.

В 2018-м внимание в образовании, конечно, уделят и целому ряду других вопросов.

"Это развитие предпрофессионального образования. Мы же хотим, чтобы наши школьники, выпускники уже точно могли определить свою профессию. Попробовали себя в ней. Поэтому это внедрение инженерных, медицинских классов. Это интеграция, вообще, всей городской среды со школой. Это очень важно: чтобы школы работали с колледжами, с университетами, ведущими предприятиями, технопарками", - уверен Сергей Собянин.

Ещё одна важная тема: бюджет на следующий год.

"Строительство жилья социального, реновация, образование, здравоохранение, социальная помощь - самыми большими темпами растут расходы на социальную поддержку граждан. Большинство наиболее важных социальных выплат увеличатся вдвое. Уровень минимальной пенсии увеличится на 20%", - говорит мэр.

В предыдущие годы активно вкладывали в инфраструктуру Москвы, привлекая инвестиции, теперь бюджет города позволяет увеличить социальные расходы. Говорили и про спорт, ведь уже в этом году Москва примет чемпионат мира по футболу.

"Надо ещё обеспечить порядка 10 тысяч мест в Москве. Построить огромное количество временных сооружений для сотрудников ФИФА. Это десятки тысяч квадратных метров. А так, по большому счёту, вся база готова", - рассказал Собянин.

Многие новости о работе городских властей москвичи теперь узнают прямо от мэра через его соцсети. Журналисты спросили Сергея Собянина, как он реагирует, когда сталкивается в Сети с непониманием со стороны подписчиков и уютно ли ему в интернете?

"Это общий тренд. И если ты хочешь быть услышанным миллионами москвичей, которые, в большей степени, получают информацию из социальных сетей, ты должен там присутствовать. То, что касается непонимания, очень сложно разъяснить что-то или рассказать в коротком сообщении, поэтому я завёл свой блог, где я подробно рассказываю, зачем мы что делаем, как это делаем", - сообщил мэр.

В заключение у мэра спросили о том, как он выдерживает такой ритм работы.

"Если тебе не нравится работа, она является для тебя какой-то тяжестью, то лучше такой работой не заниматься. Мне бывает трудно, бывает очень трудно, но когда ты видишь результаты, это даёт столько позитивных эмоций, что ты не устаёшь", - подытожил Собянин.

По мнению Сергея Собянина, это и есть залог успеха.

Евгения Карих, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".