Собянин анонсировал программу лояльности для владельцев карты "Тройка"
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Владельцы транспортной карты "Тройка" смогут получать скидки и бонусы. Появление программы лояльности анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин.
Для владельцев транспортной карты "Тройка" будет создана программа лояльности. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в твиттере.
"Льготы для владельцев "Тройки". Уже почти 90% пассажиров оплачивают проезд в московском транспорте с помощью карты "Тройка". Создадим программу лояльности", - написал Собянин.
Он уточнил, что данную карту можно использовать в кафе, ресторанах, кинотеатрах и магазинах, накапливая при этом скидки и бонусы.
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