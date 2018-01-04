Путин возобновил регулярное авиасообщение с Каиром

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Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром. Воздушные перевозки между Россией и Египтом были прерваны в конце 2015 года после теракта на борту российского самолета, следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербурга. В результате взрыва погибли 224 человека.

Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, на Каир не распространяется введенный запрет на осуществление воздушных перевозок. Кроме того, снимается рекомендация туроператорам воздержаться от продажи туров в египетскую столицу.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа.

ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. Тогда же регулярное авиасообщение с Египтом было прервано.