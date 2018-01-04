МИД жестко отреагировал на высылку российских журналистов из Латвии

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Латвия, выслав из страны супружескую пару российских журналистов, нарушила международные обязательства в сфере свободы защиты свободы выражения мнения. Так в МИД России отреагировали на депортацию латвийскими властями журналистов "ТВ Центра" и ВГТРК Анатолия и Ольги Курлаевых.

В российском МИД отреагировали на высылку из Латвии журналистов "ТВ Центра" и ВГТРК Анатолия и Ольги Курлаевых. Этими действиями официальная Рига нарушает обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения, заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Совершенно очевидно, что латвийские власти при молчаливой поддержке Брюсселя преследуют цель полной зачистки информационного пространства страны от неугодных СМИ. Рассказы о "борьбе с угрозами национальной безопасности" отдают временами тоталитаризма 30-х годов ХХ века в Испании и Германии", - написала Захарова в фейсбук.

Она добавила, что Москва будет добиваться международной реакции на высылку россиян из Латвии.

Власти Латвии накануне выдворили из страны журналиста канала "ТВ Центра" Анатолия Курлаева. В четверг аналогичные действия были предприняты в отношении его супруги, журналиста ВГТРК Ольги Курлаевой. Их обвинили в угрозе национальной безопасности Латвии.