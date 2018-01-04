В центре Петербурга сгорел туристический автобус

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В Санкт-Петербурге сгорел туристический автобус, перевозивший детей. Инцидент произошел на стрелке Васильевского острова.

Туристический автобус сгорел на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел около полудня. По данным местных СМИ, автобус перевозил более 30 школьников из Барнаула, которые приехали для участия в театральном конкурсе-фестивале.

В результате пожара никто не пострадал.