МИД обвинил Латвию в зачистке информационного пространства

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Москва будет добиваться международной реакции на высылку российских журналистов из Латвии. Как заявили в МИД, действия Риги немыслимы для демократического общества. Два дня назад из Латвии депортировали журналиста "ТВ Центра" Анатолия Курлаева, в четверг предписание покинуть страну получила корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева.

Сразу три человека в камуфляже – сотрудники миграционной службы – сопровождают Ольгу Курлаеву. Точно так же, как двумя днями раньше выводили ее супруга Анатолия. На ресепшне дают возможность рассчитаться за номер в отеле.

"Сказали, что мне нужно собраться и проехать. На вопрос "зачем?" - они говорят: нам самим не понятно, потому что 2 дня назад мы вас отпустили, к вам не было никаких претензий, а сегодня пришла на вас бумага "срочно проехать". Что случилось за эти два дня – нам пока не известно", - рассказывает Курлаева.

Журналистка ВГТРК Ольга Курлаева и ее муж продюсер нашего телеканала Анатолий в Ригу приехали в отпуск, передает "ТВ Центр". Но вместо украшенных улиц и пряничных домиков по очереди ознакомились с полицейским участком и изолятором временного содержания для иностранных граждан.

"Меня пока еще не задержали, меня сопровождают. Встретили в отеле, после завтрака. И сказали, что нужно проехать. Если буду долго собираться, могут применить некоторую силу для того, чтобы доставить меня из номера. Позовут полицию, чтобы вытащить меня из номера", - рассказывает Курлаева.

Сопротивления ни Ольга, ни Анатолий, задержанный 2 января в торговом центре, не оказывали. Так что к помощи полиции прибегать не пришлось. То есть вели себя странно для семьи, которая если верить формулировке местных властей, представляет угрозу национальной безопасности Латвии. В неофициальной беседе, впрочем, о причине депортации всё-таки намекнули. Выдворяют за профессиональную деятельность. В 2015 году телеканал "ТВ Центр" показал документальный фильм "НАТО у ворот", продюсером которого выступил Анатолий Курлаев.

"Обычный фильм про отношение прибалтийских республик к России, про НАТО. Ничего там не было такого, чтобы меня пожизненно в персоны нон грата записывать. Я начал судорожно вспоминать, может я там снял такого... или крамольного, но нет. Сами прибалты, латыши все рассказывали, я там от себя ничего не говорил", - говорит Анатолий Курлаев.

Предъявленные перед депортацией документы свидетельствуют – вот уже три года Анатолий Курлаев объявлен в республике персона нон-грата. Но латвийские пограничники до недавнего времени об этом пребывали в неведении. Анатолий несколько раз беспрепятственно въезжал в страну. Запоздалое решение о выдворении – после депортации Ольги – с одной стороны, кажется вдвойне комичным. С другой, говорит о грубом нарушении свободы слова и предвзятом отношении к журналистам из России.

"Официальная Рига прямо и грубо нарушает свои международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения, попирает основополагающие акты ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Будем добиваться соответствующей реакции профильных международных институтов. Призываем неправительственные организации, специализирующиеся на свободе слова, дать адекватную оценку действиям Латвии, немыслимым для демократического общества", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ссылаясь на формальное исполнение закона, латвийские власти уже предложили журналистам оспорить решение о депортации – в суде.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".