В Саратовской области простились с погибшим в Сирии пилотом

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В Саратовской области похоронили погибшего в результате крушения вертолета в Сирии пилота Михаила Садчикова.

Погибшего в результате крушения вертолета в Сирии пилота Михаила Садчикова похоронили в Саратовской области. Церемония прошла в городе Пугачев, пишет ТАСС.

Как рассказали в администрации города, в Пугачеве живут родные Садчикова.

Вертолет Ми-24 потерпел крушение 31 декабря из-за технической неисправности при выполнении перелета на аэродром Хама в Сирии. В 15 километрах от аэродрома назначения машина совершила жесткую посадку. Оба пилота погибли. Борттехник вертолета получил травмы и был эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром "Хмеймим".