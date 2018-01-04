Собянин объявил о завершении создания сети сосудистых центров
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Создание сети центров для лечения сердечно-сосудистых заболеваний завершилось в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, благодаря этому в городе снизилась больничная смертность от инфарктов и инсультов.
В Москве завершено создание сети центров для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в твиттере.
"Благодаря им снизилась больничная смертность от инсультов и инфарктов. Оснастили большинство клиник современным оборудованием", - говорится в сообщении.
По словам Собянина, продолжительность жизни москвичей достигла 77 лет. Это сравнимо с продолжительностью жизни проживающих в Париже и Лондоне.