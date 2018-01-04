Собянин объявил о завершении создания сети сосудистых центров

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Создание сети центров для лечения сердечно-сосудистых заболеваний завершилось в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, благодаря этому в городе снизилась больничная смертность от инфарктов и инсультов.