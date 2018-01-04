В протестах в Иране приняли участие более 40 тысяч человек

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Более 40 тысяч человек приняли участие в акциях протеста, которые прошли в Иране с конца прошлого года. Такие данные привел глава МВД страны Абдолреза Рахмани Фазли.

Не менее 42 тысяч человек приняли участие в акциях протеста, которые прошли в Иране с 28 декабря. Об этом сообщил глава МВД страны Абдолреза Рахмани Фазли, пишет РИА Новости.

По его словам, подобные протесты происходят во всех странах.

Акции протеста проходят в крупных городах Ирана с 28 декабря. Жертвами столкновений с силами правопорядка стали не менее 20 человек. В четверг Корпус стражей исламской революции заявил, что "смута" в Иране завершена безуспешно для демонстрантов.