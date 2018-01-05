КНДР и Южная Корея проведут переговоры на следующей неделе

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Пхеньян и Сеул договорились провести на следующей неделе переговоры на высоком уровне. Их цель - обсуждение возможного участия северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане и пути улучшения отношений.

Представители Южной Кореи и КНДР договорились провести на следующей неделе переговоры на высоком уровне. Они намерены обсудить возможное участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане и пути улучшения отношений, передает "Интерфакс".

Пхеньян сообщил, что принял предложение о проведении переговоров в следующий вторник.

По словам представителя южнокорейского министерства объединения, стороны обсудят вопросы рабочего уровня путем обмена документами.

3 января лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал открыть "горячую линию" между КНДР и Южной Кореей с целью обсудить возможное участие северокорейской делегации в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. До этого в новогоднем обращении он заявил, что Пхеньян открыт для диалога с Сеулом.

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