В Грузии приговорили Саакашвили к трем годам лишения свободы

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В Тбилиси городской суд заочно приговорил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы. Его признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. Решение вынесено в рамках рассмотрения дела об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани.

Городской суд Тбилиси заочно приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы. Там рассматривалось дело об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, передает ТАСС.

Политик признан виновным по статье "злоупотреблении служебными полномочиями", говорится в судебном постановлении. Следствие установило, что в ноябре 2008 года Саакашвили, злоупотребив служебными полномочиями, обещал занимавшего тогда пост главы Департамента конституционной безопасности МВД Грузии помиловать лиц, осужденных за убийство Гиргвлиани, а в 2008 году "в обход комиссии по помилованию Саакашвили своим указам помиловал экс-офицеров МВД Грузии Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава, создав этим, правовую основу для их условно- досрочного освобождения".

В 2014 году Главная прокуратура Грузии предъявила Саакашвили обвинения по "делу Гиргвлиани". Следователи установили, что "в соответствии с координированным и взаимосогласованным преступным планом в 2006 году глава МВД Вано Мерабишвили, президент Грузии Михаил Саакашвили, ряд должностных лиц совершили сокрытие преступления, фальсификацию следствия, покрытие участвовавших в преступлении высокопоставленных лиц и содействие уклонению от ответственности".