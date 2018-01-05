В Москве автобус врезался в столб
На севере Москвы рейсовый автобус врезался в мачту городского освещения. В результате пострадали двое.
Рейсовый автобус врезался в мачту городского освещения на севере Москвы. В результате двое пострадали, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.
ДТП произошло на улице Линии Октябрьской Железной Дороги напротив железнодорожной станции "Петровско-Разумовская". На месте происшествия работают экстренные службы города.
По данным РИА Новости, авария произошла из-за заноса автобуса на повороте.