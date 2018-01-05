МИД России приветствует возобновление диалога между КНДР и Южной Кореей

Теги: Политика кндр южная корея

Москва приветствует готовность Пхеньяна и Сеула к возобновлению диалога. Также МИД России рассчитывает, что эта тенденция будет закреплена конкретными договорённостями.

В МИД России заявили, что приветствуют готовность КНДР и Южной Кореи к возобновлению диалога, передает РИА Новости.

"Приветствуем готовность сторон к возобновлению диалога, надеемся, что эта положительная тенденция будет закреплена конкретными договоренностями, направленными на мирное урегулирование существующих между Югом и Севером проблем", - сказал источник в российском ведомстве.

Ранее Пхеньян и Сеул договорились провести на следующей неделе переговоры на высоком уровне. Их цель - обсуждение возможного участия северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане и пути улучшения отношений.