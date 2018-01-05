КС Молдавии разрешил обойти вето Додона на закон о российских СМИ

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Конституционный суд Молдавии разрешил парламенту обойти вето президента Игоря Додона на закон, который ограничивает трансляцию российских телеканалов в республике. Вердикт вынесли судьи в ответ на запрос депутата от контролирующей законодательный орган Демократической партии Молдовы Сергея Сырбу.

Конституционный суд Молдавии дал разрешение парламенту обойти президентское вето на закон, который ограничивает трансляцию российских телеканалов в республике, информирует ТАСС.

Вердикт вынесли 5 января судьи в ответ на запрос депутата от контролирующей законодательный орган Демократической партии Молдовы Сергея Сырбу. Он подал его 4 января.

"Президент в праве отправлять законы на доработку, но не более одного раза. Отказ президента приравнивается к неспособности исполнять свои обязанности", - отметил председатель КС Тудор Панцыру.

По его словам, в этом случае полномочия главы государства могут быть делегированы председателю парламента или премьеру.

Ранее в январе Конституционный суд Молдавии разрешил председателю парламента или премьер-министру республики назначить главу МИД и еще шестерых членов правительства в обход президента страны Игоря Додона. До этого депутаты парламента обратились в КС, поскольку глава государства отказался утвердить новых министров.