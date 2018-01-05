Саакашвили назвал приговор грузинского суда незаконным

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал незаконным приговор, который был вынесен ему заочно в Тбилиси. По его словам, он противоречит "всем международным, национальным нормам и здравому смыслу".

Приговор городского суда Тбилиси, вынесенный экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, является незаконным, считает сам политик. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Приговор" грузинского суда, находящегося под полным контролем крупнейшего частного акционера "Газпрома" Иванишвили, по отношению ко мне - полностью незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу", - отметил он.

По его мнению, приговор в Грузии как и параллельный судебный процесс в Киеве, "показывают, что олигархические власти на Украине и Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом" против него ввиду его деятельности на поле борьбы против коррупции и олигархов.

Ранее в Тбилиси городской суд заочно приговорил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы. Он был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями.