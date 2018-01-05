Депортированная из Латвии журналистка Курлаева вернулась в Россию

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Задержанная в Латвии российская журналистка Ольга Курлаева вернулась на родину. Она была готова купить билет на самолёт и самостоятельно покинуть Латвию. Однако власти ей отказали. Курлаеву высадили на границе. Оттуда женщине пришлось идти пешком.

Домой, в Россию, журналистка Ольга Курлаева смогла вернуться только поздно ночью. Границу ей разрешили пересечь в Псковской области, на переходе "Бурачки". Сюда корреспондентку ВГТРК везли фактически под конвоем латвийских правоохранителей из миграционного центра для нелегалов, куда Ольгу поместили перед депортацией. А там - долго решали, как именно выдворить, передает "ТВ Центр".

"О способах моего дальнейшего пребывания не знает никто! Вот правда, никто! Я к кому ни подойду, говорю: как, когда, что? Отвечают - не знаем, ну не знаем!", - рассказала журналистка.

Ольге не дали за свой счет купить билет на самолет в Москву, хотя она предлагала. Посадили в закрытый блок, по сути, одиночную камеру, пусть и с телевизором. А из гостиницы, где отдыхала журналистка, в Латвию она приехала не по работе, а с частным визитом на рождественские каникулы. Выводили как опасного нарушителя. Отобрали телефон и даже не позволили сходить в туалет.

"В отеле мне четко сказали - у вас есть 10 минут, мы их проведем с вами. Собирайте вещи, но предварительно покажите, что вы собираете. Пересчитали количество нижнего белья. Даже вот это меня удивило. Сколько штук, сколько чего. Почему у вас мужское с собой?", - отметила Курлаева.

В Риге Ольга была вместе с мужем - это продюсер нашего телеканала Анатолий Курлаев. В Латвии сначала задержали его - прямо в торговом центре, во время шоппинга. Предъявили немыслимое обвинение - наподобие того, что после вменили и Ольге - о том, что журналист якобы представляет угрозу национальной безопасности страны и является для Латвии персоной нон-грата еще с 2015 года. Что, впрочем, не мешало пограничникам несколько раз за это время впускать Анатолия в страну.

"Никаких законов я, бывая достаточно часто в странах Евросоюза и в том числе в Латвии, не нарушал, никаких претензий со стороны полиции ко мне не было, ни одного штрафа, ничего - абсолютно законопослушный гражданин", - сказал продюсер телеканала "ТВ Центр" Анатолий Курлаев.

Депортацию журналистов двух федеральных каналов в российском МИД уже назвали грубым нарушением свободы слова, которое попирает основополагающие акты ООН и ОБСЕ.

И это при том, что сама Ольга даже не делала репортажей про Латвию. Видимо, одного лишь профессионального статуса - российский журналист - в Риге теперь достаточно, чтобы унизительно выставлять из страны.

Борис Иванин, "ТВ Центр"

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