В Болгарии отмечают 140-летие со дня освобождения Софии

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В столице Болгарии Софии вспоминают освобождение города. Ровно 140 лет назад это в ходе русско-турецкой войны сделала русская императорская армия.

В болгарской столице Софии в эти дни вспоминают русских воинов, которые 140 лет назад освободили город от турецких захватчиков. Это произошло во время Русско-турецкой войны – 1877-78-го годов, сообщает "ТВ Центр".

Праздничные мероприятия начались с перезвона колоколов и благодарственного молебна в храме. Затем сотни жителей прошли по улицам и возложили венки к бюсту генерала Иосифа Гурко, который командовал войском, и к памятнику АлександруII.

У мемориала болгарским ополченцам состоялся торжественный митинг с участием политиков и общественных деятелей, а также российских дипломатов. Собравшиеся почтили память тысяч солдат, которые отдали жизнь за освобождение Софии.