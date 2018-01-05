Собянин: павильон "Космос" будет самым современным космическим павильоном

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Москва заметно преображается. За прошедший год в столице отремонтировали более 180 памятников архитектуры, привели в порядок десятки улиц, восстановили театры и ввели особую систему поддержки. Масштабная программа благоустройства коснулась и главной выставки страны - ВДНХ.

Возрождение. Пространство главной выставки страны меняется на глазах. Один за другим исторические павильоны освобождаются от строительных лесов. В 2017 году вернули к жизни сразу семь. В них теперь - музеи, лектории, читальные залы. Столичный мэр Сергей Собянин, впрочем, отметил, что работы впереди еще много, передает "ТВ Центр".

"Я вам гарантирую, с каждым годом ВДНХ будет еще более краше. Закончат благоустройство, будет ландшафтный парк. Город героев, который сейчас строится. Достраивается павильон "Космос", который будет самым современным космическим павильоном в мире", - сказал Сергей Собянин.

Павильон "Космос" пока еще в лесах. Это один из самых легендарных и больших павильонов на ВДНХ. Его построили в 1939 году, серьезно реконструировали в 1954-м. И до начала 90-х здесь был популярный музей. А потом, как и многие здания на ВДНХ, "Космос" стал торговой площадкой. И в каком он состоянии - долго никто не думал.

Во время нынешней реставрации уже сделали очень многое. Заменили на новые металлоконструкции кровли. Остеклили знаменитый купол. Восстановили барельефы, витражи, скульптурную композицию на крыше. Сейчас продолжаются работы на фасадах.

А внутри павильона восстановили лепной гипсовый декор. И под куполом теперь - звезда. Точная копия той, что украшала Троицкую башню Кремля в середине 30-х годов прошлого века. Воссоздали по фотографиям и архивным чертежам. Это сложная конструкция из черного металла со стеклянными рубиновыми вставками. В диаметре - четыре метра. Она тут в роли люстры. Будет освещать экспонаты нового интерактивного центра "Космонавтика и авиация" - крупнейшего космического музея в России. Экспонаты начали привозить еще в сентябре 2017-го. Как любой крупногабаритный груз - по ночам. Один только грандиозный макет - орбитальной станции "Мир" - чего стоит!

"Наши посетители, открою небольшой секрет, будут иметь возможность увидеть процесс стыковки модуля "Квант" со станцией "Мир", представляете? Увидите, пусть интрига какая-то останется. Вот будет модуль "Квант 2", модуль "Кристалл", собственно, вся эта конструкция будет собрана на высоте восемь метров", - отметил куратор экспозиции павильона "Космос" Сергей Рыков.

В подкупольном пространстве разместили и полноразмерный макет телекоммуникационного спутника-ретранслятора. Всего в новом музейном центре будет порядка 120 экспонатов - ракетные двигатели, космические аппараты ГЛОНАСС, тренажеры космонавтов.

"Это необходимая работа, которая очень важна как раз с точки зрения продвижения космической нашей индустрии, космической истории нашей страны. А понятно, что без России никакого бы космоса не было, это очевидно", - отметил исполнительный директор по коммуникациям госкорпорации "Роскосмос" Игорь Буренков.

Прогуляться по "Космическому бульвару", заглянуть в конструкторское космическое бюро и на космодром будущего можно будет уже совсем скоро - весной. Музей планируют открыть ко Дню космонавтики.

Юлия Богоманшина, Дмитрий Шиков, "ТВ Центр".