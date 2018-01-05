В России открылись точки сбора подписей в поддержку самовыдвижения Путина

Теги: Общество путин выборы 2018

В российской столице и других городах страны открылись точки сбора подписей в поддержку самовыдвижения на президентские выборы действующего главы государства Владимира Путина. Подписные листы собирают активисты всероссийского движения "Волонтёры Победы".

В пятницу по всей стране началась масштабная кампания по сбору подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина. Действующий глава государства пойдёт на предстоящие выборы президента как самовыдвиженец, сообщает "ТВ Центр".

Специальные пункты сбора открылись утром 5 января в десятках городов, в том числе, в столице. Подписные листы собирают активисты всероссийского движения "Волонтёры Победы". Для регистрации в ЦИК кандидату-самовыдвиженцу необходимо набрать 300 тысяч подписей. От каждого региона - не более 7,5 тысячи.

Собирают подписи и в Северной столице. Несколько специальных пунктов открылись в центре Санкт-Петербурга. Каждый, кто желает поддержать Владимира Путина на предстоящих выборах, должен иметь при себе паспорт. В случае трудностей, помощь окажут волонтёры. Подписные листы заполняют также в Крыму и в Севастополе. Это первая подобная акция после воссоединения с Россией.

"Владимир Владимирович всегда поддерживал добровольчество, развитие волонтёрства. Он поддержал нашу инициативу в 2015 году. Масштабное развитие волонтёрства - явление в современной истории России. Мы выступили с инициативой, и он оказал нам поддержку в создании всероссийского общественного движения "Волонтёров Победы", - рассказала руководитель регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" в республике Крым Елена Одновол.