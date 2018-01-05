В Петербурге состоялся новогодний бал собак

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Любимицы императриц и фрейлин собрались на настоящий бал в историческом дворце под Петербургом. Особый новогодний фестиваль посвящён символу наступившего года - собаке. Пригласили на него самых изящных питомцев - левреток.

Высокие прически, причудливые шляпки, кринолиновые платья. На руках у вальсирующих дам - изящные собачки в дорогих кожаных ошейниках под цвет туалетов своих хозяек, сообщает "ТВ Центр".

Первый новогодний бал левреток в Гатчинском дворце - еще один шаг к возрождению забытых исторических традиций. Уже сложно представить, но каких-то 100 лет назад здесь, на этой же Мраморной лестнице, царские лакеи или фрейлины сопровождали таких собачек, принадлежащих обитателям дворца, на прогулку в парк.

"В парке должны появиться большие собаки - это совершенно точно. Мы много лет ведем переговоры с обществом гончих собак, чтобы они появились у нас. Красивая собака в красивом парке - это красиво само по себе", - отметил директор ГМЗ "Гатчина" Василий Панкратов.

Жизнь русского императорского двора просто невозможно представить без собак. Особенно в этом дворце - одной из загородных резиденций династии Романовых.

О том, что собаки были любимыми питомцами почти всех представителей русской императорской фамилии, рассказывает эта выставка. Здесь фотографии императоров и императриц, великих князей и княгинь, с их питомцами, и у каждого - своя удивительная история.

Последний российский император Николай II, находясь в заграничных поездках, приказывал каждый день писать ему о здоровье любимого колли Ворона. А его прадед, Николай I, поручал своему верному спаниелю Гусару самые дипломатические задания.

"Когда Николаю I надо было кого-то позвать, он говорил об этом Гусару. Гусар бежал к этому человеку теребил за одежду и человек знал, что его зовет сам государь", - рассказала ведущий методист Гатчинского дворца Надежда Номинханова.

Но самая известная собака династии Романовых - левретка Земира, любимица императрицы Екатерины II. Именно поэтому ее именем назвали королеву нынешнего собачьего бала. Венок из золотых лавровых листьев - для красавицы Морганы Батисты.

Кто знает, может далекие предки именно этой особы сидели возле своих знатных хозяек под звуки сарабанды на настоящих дворцовых балах.

Анна Морозова Александр Плешкин, Сергей Карасев, Северо-Западное Бюро "ТВ Центра", Гатчина.