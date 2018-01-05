В результате крушения воздушного шара в Египте погиб турист

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Один турист погиб, еще 12 пострадали в результате падения воздушного шара в египетском Луксоре. Он не смог приземлиться в обычном режиме из-за плохой погоды.

Воздушный шар упал возле египетского Луксора. В результате погиб один турист, еще 12 человек получили травмы, передает "Интерфакс".

Портал Egypt Today отмечает, что шар не смог приземлиться в обычном режиме из-за плохой погоды, которая установилась в Луксоре, а также других египетских городах.

Ранее местные власти из-за шторма отменили несколько авиарейсов и закрыли морские порты по всей стране.