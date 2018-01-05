В Москве найден убитым балалаечник Дмитрий Калинин
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Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины 1976 года рождения у железнодорожных путей вблизи Хомутовского тупика в Москве. СМИ отметили, что речь идет о музыканте-балалаечнике Дмитрии Калинине.
В Москве у железнодорожных путей вблизи Хомутовского тупика найден мертвым мужчина 1976 года рождения.
По данным РИА Новости, речь идет о музыканте-балалаечнике Дмитрии Калинине из ансамбля "Русская песня" Надежды Бабкиной. Его тело с повреждениями в виде двух колото-резаных ранений было обнаружено 30 декабря 2017 года.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "убийство".