В Москве найден убитым балалаечник Дмитрий Калинин

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Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины 1976 года рождения у железнодорожных путей вблизи Хомутовского тупика в Москве. СМИ отметили, что речь идет о музыканте-балалаечнике Дмитрии Калинине.