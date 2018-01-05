ОБСЕ раскритиковала Латвию за высылку российских журналистов

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти Латвии пересмотреть свои решения по "зарубежным журналистам, исполняющим свои профессиональные обязанности". Так он отреагировал на высылку российской журналистки Ольги Курлаевой.

Латвийские власти должны пересмотреть свое решение по иностранным журналистам, считает представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Об этом он написал в письме руководству Латвии после того, как из этой страны была депортирована корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева.

"Призываю власти Латвии пересмотреть ограничительные и точечные меры в отношении зарубежных журналистов, исполняющих свои профессиональные обязанности", - приводит содержание послания "Российская газета".

Дезир напомнил, что 2 января из Латвии депортировали мужа Ольги Курлаевой - Анатолия, также журналиста, сотрудника "ТВ Центра". И в том и в другом случае "причины депортации остаются непрозрачными и неясными".

Он подчеркнул, что участвующие в ОБСЕ страны взяли на себя обязательство способствовать работе и аккредитации журналистов из стран-членов ОБСЕ.

"Свободный доступ к информации и свободный поток информации между странами-участницами вносят вклад в свободу СМИ в регионе ОБСЕ и являются важной частью широкого понятия безопасности, на котором основывается организация. Поэтому я призываю власти пересмотреть ограничительные и точечные меры в отношении зарубежных журналистов, исполняющих свои профессиональные обязанности", - говорится в письме.

Ранее латвийские власти выдворили якобы из-за угрозы национальной безопасности Ольгу Курлаеву. Также был депортирован Анатолий Курлаев по причине его нахождения в некоем черном списке. В пятницу они вернулись в Россию.

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