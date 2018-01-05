Пушков высмеял слова Порошенко о "прощании с Россией"
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Слова президента Украины Петра Порошенко о "прощании с Россией" прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, украинский лидер только и говорит, что о прощании с нашей страной.
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял слова президента Украины Петра Порошенко, заявившего о "прощании с Россией".
"Порошенко никак не распрощается с Россией — только об этом и говорит", — написал он в своем Twitter.
Порошенко никак не распрощается с Россией - только об этом и говорит. А Россия попрежнему - гл. торговый партнер Украины. Странное прощание.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 января 2018 г.
4 января украинский лидер на своей странице в Twitter напомнил гражданам страны о том, что в прошедшем году Украине был предоставлен безвизовый режим со странами Евросоюза. Это событие он оценил как "окончательное "прощай" российской и советской империям".
До этого Порошенко говорил "прощай" России в мае прошлого года. Это также произошло после предоставления безвизового режима.
Безвизовый режим между Украиной и ЕС действует с 11 июня 2017 года. При этом он не дает украинцам права на работу или учебу.
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