США ввели санкции против ряда официальных лиц Венесуэлы

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Минфин США ввел санкции в отношении четырех бывших и действующих официальных лиц Венесуэлы.

Американский Минфин расширил санкции в отношении Венесуэлы. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Вашингтон внес в санкционный список четырёх бывших и действующих официальных лиц Венесуэлы.

В декабре 2017 года в США заявили, что санкции против Венесуэлы могут быть скорректированы для тех, кто поддерживает "возвращение страны на демократический путь".