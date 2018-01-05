Сотрудники СБУ изъяли паспорт России у экс-министра здравоохранения Крыма

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У бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского проведен обыск. В итоге сотрудники СБУ изъяли у него паспорт гражданина России, служебное удостоверение и другие документы.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыск у бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. В результате у него были изъяты паспорт гражданина России, служебное удостоверение с подписью главы Крыма Сергея Аксенова и другие документы, сообщает РИА Новости.

Следственные мероприятия прошли по месту временного проживания Михальчевского в Киеве.

Обыск был проведен в рамках уголовного дела о госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Петр Михальчевский покинул пост министра в июне 2014 года. Он был отправлен в отставку из-за неудовлетворительного состояния отрасли, а также ряда громких скандалов, связанных с завышенными ценами на лекарства в аптеках.

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