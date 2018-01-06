ВВС США показали видео сопровождения российских Су-30 над Балтикой
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Истребители F-15 ВВС США сопроводили российские Су-30 в небе над Балтийским морем. Это произошло в ноябре и декабре 2017 года. Теперь американская сторона опубликовала видеозапись произошедшего.
ВВС США опубликовали видео сопровождения американскими истребителями F-15 российских Су-30. Это произошло в ноябре и декабре прошлого года в небе над Балтикой, сообщает "Интерфакс".
Great link to previously unreleased @48FighterWing #F15C intercept imagery during Baltic Air Policing #AlliedStrong @US_EUCOM @USEmbVilnius https://t.co/JvHrIusddh— USAFE-AFAFRICA (@HQUSAFEPA) 5 января 2018 г.
В штабе ВВС США в Европе отметили, что истребители ВВС США вылетали с британской базы Лейкенхет. Это произошло после того, как российские самолеты не подали диспетчерам необходимых сигналов и не предоставили план полета.
В ВВС США подчеркнули, что американские пилоты выполнили сопровождение профессионально и действовали в международном воздушном пространстве в соответствии со всеми правилами и стандартами безопасности.