ВВС США показали видео сопровождения российских Су-30 над Балтикой

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Истребители F-15 ВВС США сопроводили российские Су-30 в небе над Балтийским морем. Это произошло в ноябре и декабре 2017 года. Теперь американская сторона опубликовала видеозапись произошедшего.

ВВС США опубликовали видео сопровождения американскими истребителями F-15 российских Су-30. Это произошло в ноябре и декабре прошлого года в небе над Балтикой, сообщает "Интерфакс".

В штабе ВВС США в Европе отметили, что истребители ВВС США вылетали с британской базы Лейкенхет. Это произошло после того, как российские самолеты не подали диспетчерам необходимых сигналов и не предоставили план полета.

В ВВС США подчеркнули, что американские пилоты выполнили сопровождение профессионально и действовали в международном воздушном пространстве в соответствии со всеми правилами и стандартами безопасности.