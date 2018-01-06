Тиллерсон: США изменят ядерную сделку с Ираном

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Вашингтон намерен внести изменения в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. По его словам, администрация президента работает с ключевыми членами Конгресса по законодательным вопросам с целью оставить США в соглашении по иранской ядерной программе.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена выполнить его обещание и внести изменения в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщает ТАСС.

"Президент сказал, что он собирается либо исправить его, либо отменить. Сейчас мы пытаемся выполнить обещание, которое он дал, и исправить его", - отметил глава Госдепа Рекс Тиллерсон.

По его словам, администрация Трампа работает с ключевыми членами Конгресса по законодательным вопросам, чтобы оставить США в соглашении по иранской ядерной программе.

Госсекретарь добавил, что необходимые для этого изменения могут быть внесены в законодательство страны на следующей неделе. Также он указал, что представители вашингтонской администрации ведут "крайне активные" консультации с лидерами Конгресса о внесении изменений в соглашение. Однако глава Госдепартамента предупредил, что не хочет забегать вперед.