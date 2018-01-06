В Минобороны прокомментировали инциденты с Су-30 над Балтикой

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Полеты истребителей российских ВКС Су-30СМ над Балтийским морем проходили 23 ноября и 13 декабря 2017 года в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Об этом рассказали в Минобороны России.

В пресс-службе Минобороны России прокомментировали заявления ВВС США о сопровождении российских Су-30СМ над Балтийским морем в ноябре и декабре прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.

"23 ноября и 13 декабря 2017 года экипажи российских истребителей Су-30СМ выполняли плановые учебно-тренировочные полеты над нейтральными водами Балтийского моря. Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - отметили в Минобороны.

Также в ведомстве подтвердили, что во время полетов Су-30СМ к ним приблизились самолеты F-15 НАТО. При этом там отметили, что американские истребители приблизились на безопасное расстояние, после чего поменяли курс и удалились.

Ранее ВВС США опубликовали видео того, как истребители F-15 сопроводили российские Су-30 в небе над Балтийским морем. Это произошло в ноябре и декабре 2017 года. Там отметили, что российские самолеты не подали диспетчерам необходимых сигналов и не предоставили план полета.