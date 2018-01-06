"Грузинский легион" объявил о выходе из ВСУ

Теги: грузия Украина донбасс

Воюющий в Донбассе в составе ВСУ так называемый Грузинский национальный легион заявил, что выходите из состава 54-й бригады. Причина в некомпетентности и незаконных действий ее командования.

Так называемый Грузинский национальный легион, который воюет в Донбассе в составе ВСУ, объявил о выходе из состава 54-й бригады. Об этом говорится в сообщении подразделения на его странице в Facebook.

"Двадцатого декабря 2017 года Грузинский легион своим полным составом покинул 54-ю Бригаду из-за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им. О деталях операции, прошедшей 16 декабря 2017 года, при которой были ранены 11 бойцов Грузинского легиона и 25-го батальона, мы обязательно сообщим на пресс-конференции в ближайшие дни", — отмечается в сообщении.

Кроме того, представители легиона подчеркнули, что командование бригады пыталось депортировать из военного госпиталя раненых грузинских бойцов. Те якобы "рассказать правду о незаконных приказах" командира.

Также они обвиняют украинских командиров в том, что те отняли у них личные вещи, транспортные средства и амуницию, в том числе переданные волонтерами бронежилеты, каски и прицелы.

"Грузинский национальный легион", основанный в 2014-м, спустя два года вошел в личный состав в состав 54-й механизированной бригады ВСУ. Состав подразделения превышает 100 человек.