Поклонская опровергла сообщения о наличии гражданства Украины
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в настоящий момент у нее осталось только российское гражданство. Так она прокомментировала слова члена Верховной рады Сергея Лещенко о том, что миграционная служба Украины не лишила ее гражданства Украины.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала на своей странице в Facebook заявления члена Верховной рады Сергея Лещенко о том, что у нее якобы осталось украинское гражданство.
"Хочу расстроить депутата Верховной Рады, гражданство у меня одно — России, и, действительно, как указано в ответе Государственной миграционной службы Украины, на который ссылается депутат, закон о гражданстве ни мной, ни крымчанами не нарушался", — отметила она.
Также она посоветовала депутатам Рады "разобраться со своим американским гражданством".
Свое заявление о якобы наличии у Поклонской украинского гражданства Лещенко сделал в эфире телеканала NewsOne. Он заявил, что экс-генпрокурора Крыма и депутата Госдумы Наталью Поклонскую не стали лишать украинского гражданства, так как у государственной миграционной службы (ГМС) Украины нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве, передает "Газета.Ru".
При этом он отметил, что Поклонская не могла бы стать депутатом Госдумы, не получив российский паспорт.
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