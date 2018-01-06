Собаки помогли выжить пропавшим в лесу на Урале подросткам

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В Свердловской области спустя сутки удалось обнаружить двоих школьников, которые заблудились в лесу. Жизнь детей сейчас вне опасности, они находятся в больнице. Не замёрзнуть им помогли собаки.

Их искали на вездеходах по заснеженной тайге, вместе со спасателями волонтеры продирались сквозь чащу. Прочесали почти 30 километров леса. В зону, где могли находиться дети, уже готовились отправить вертолет МИ-8 с дополнительным оборудованием, когда напряженную тишину прорезал радостный крик - "Нашли!"

Это самые первые минуты спасения. Двое 11-летних школьников - Ваня и Женя - идут через сугробы сами, рядом радостно и виновато виляют хвостом собаки. Это они увлекли ребят в чащу, погнавшись за белкой. Мальчишки признались - сначала бросились за питомцами, но дорогу назад найти потом не смогли. Следы затерялись в рыхлом снегу. Детям пришлось кружить по одному и тому же месту, передает "ТВ Центр".

"Поиски осложнялись особенностями местности - это болото и буреломы. Группа спасателей вошла в лес - там, где были обнаружены следы. Было видно, что дети плутали, не знали, куда идти. Поэтому искать их было очень сложно. В ходе спасения была найдена детская кофточка, а после - примятый снег и следы ночевки", - рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Василий Досалиев.

Ночью потерявшиеся дети ютились на сложенных в кучу ветках. Спичек, чтобы развести костер, с собой не было. Грелись о теплых собак. И спали по очереди. Будили друг друга, чтобы не замерзнуть. Только вот пальцы на ногах, пока бродили по глубокому снегу, все же застудили.

Эти слезы - уже от радости. Встреча дома с родными согрела всем сердце. А спасателям и десяткам волонтеров, которые вот так, в местной школе, собирались на поиски - позволила с облегчением выдохнуть. Для самих же ребят это канун Рождества, по сути, стало вторым рождением.

Борис Иванин, Илья Титов, "ТВ Центр".