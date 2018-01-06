Небензя заявил об аллергии у США на Иран

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Созванное по требованию США экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану не увенчалось успехом для Вашингтона. Сразу несколько стран заявили, что протесты в республике - внутреннее дело государства. Причём, не поддержали Соединённые Штаты даже союзники. А наш постпред при ООН Василий Небензя призвал США перестать злоупотреблять авторитетом организации.

Свое выступление в Совбезе ООН Никки Хейли начала с комплиментов храброму иранскому народу, который "рискует жизнью в знак протеста". Отдельно представительница США упомянула угнетающее правительство в Тегеране. Инициировав заседание Совета безопасности, Вашингтон вынес на повестку беспорядки недельной давности, случившиеся в Исламской республике. Однако к этому моменту, акции протеста, которые посвящены были ухудшению экономического положения в стране, уже завершились, сообщает "ТВ Центр".

"Иранский народ знает правду, и мы знаем правду. Они действуют по собственной воле, от своего собственного имени ради своего будущего. Ничто не остановит американцев от солидарности с ними. Иранскому режиму выносится предупреждение: мир будет смотреть, что вы делаете", - отметила Хейли.

Обещание "взять на карандаш" действия иранских властей не нашло единодушного понимания у других участников Совбеза. Вероятно, против американской стороны сыграло недавние заявление главы Госдепартамента Рекса Тиллерсона о том, что США поддерживают смену власти в Иране. Кроме того, в Белом доме не раз критиковали международное соглашение с Тегераном по ядерной программе, обещали его пересмотреть и грозили скорыми санкциями. Своеобразную аллергию на Иран у Соединенных Штатов отметила российская сторона.

"Истинная подоплека причин созыва сегодняшнего заседания кроется не в попытках защитить права человека и интересы иранского народа, а в завуалированной попытке использовать текущий момент для продолжения линии на подрыв Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", - подчеркнул постпред России при ООН Василий Небензя.

Он также призвал не распылять энергию Совета Безопасности, а направить ее на решение действительно кризисных проблем в Афганистане, Сирии, Ираке и других странах. Кроме того, дипломат предположил, что у Вашингтона имеется "аллергия" на Исламскую республику.

С тем, что международное сообщество не должно вмешиваться во внутренние дела Ирана согласился и представитель Франции – союзника США.

"Какими бы тревожными ни были события последних нескольких дней в Иране, они сами по себе не представляют угрозы международному миру и безопасности. Мы должны адекватно реагировать на происходящее", - заявил постпред Франции при ООН Франсуа Делатр.

С тем, что проснувшаяся забота Вашингтона о правах человека в Иране, выглядит крайне сомнительной, согласен не только официальный Тегеран. Рядовые жители исламской республики хорошо помнят, как США в угоду собственным интересам вмешивались в дела их страны.

"Это не дело Америки – устраивать собрания и решать, что нужно и что не нужно делать другой стране", - заявил житель Ирана Хамид Халили.

"Эти протесты не имеют никакого отношения к Америке. США пытаются прикрыть свои неудачи, проще говоря, свои поражения в регионе и экономические проблемы, этими вмешательствами", - отметил еще один гражданин Ирана Сейед Ахмад Мусави.

Люди, опрошенные на улицах Тегерана, напомнили о недавнем иммиграционном законе, подписанном Дональдом Трампом. Если бы Америка, действительно, была обеспокоена положением их народа, то не запрещала бы въезд иранцам в США.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".