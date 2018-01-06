Европейская федерация журналистов осудила депортацию Курлаевых из Латвии

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В Европейской федерация журналистов отреагировали на депортацию Ольги и Анатолия Курлаевых из Латвии. Как и ОБСЕ, организация осудила действия латвийских властей.

Европейская федерация журналистов осудила депортацию россиян Ольги и Анатолия Курлаевых из Латвии, сообщает "ТВ Центр".

Организация разместила жалобу на портале Совета Европы в разделе по защите представителей СМИ. Выдворенная из Латвии журналистка ВГТРК Ольга Курлаева вернулась на родину накануне. 2 января в Риге задержали, а после - депортировали её супруга. Это продюсер нашего телеканала Анатолий Курлаев. В обоих случаях причиной назвали угрозу национальной безопасности республики.

В отличие от мужа, Ольге не разрешили купить билет на самолёт. Отвезли в миграционный центр для нелегалов, а уже потом на машине ее доставили к границе. Оттуда женщине пришлось добираться пешком с чемоданом в руках.

"Я рада что отреагировала мировая общественность – федерация журналистов, ОБСЕ. Я думаю, они должны получить какой-то внятный ответ от Латвии на вопрос, за что нас вдвоем так глупо, так некрасиво и так показушно депортировали", - рассказала Курлаева.

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