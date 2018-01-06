В Саудовской Аравии за несогласие с властями задержали 11 принцев

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В королевском дворце в Эр-Рияде 11 саудовских принцев устроили протест в ответ на указ короля об отмене оплаты коммунальных услуг принцев за счёт государства. В результате их задержали и поместили в тюрьму до начала судебного разбирательства.

В Эр-Рияде задержаны 11 саудовских принцев, которые устроили протест в королевском дворце, передает "ТВ Центр".

Как сообщают местные СМИ, члены монаршей семьи требовали отменить недавний указ короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Реформа предусматривает отмену оплаты коммунальных услуг принцев за счёт государства. На такое решение власти пошли, чтобы справиться с дефицитом бюджета. Также протестующие требовали денежной компенсации за казнь их двоюродного брата, которого обвинили в убийстве.

Королевская гвардия арестовала принцев после того, как они отказались покинуть дворец. Членов монаршей семьи поместили в тюрьму до начала судебного разбирательства.