Жители Подмосковья активно голосуют за самовыдвижение Путина

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Подмосковная Коломна присоединилась к городам, в которых открылись пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на президентских выборах. По словам волонтёров, жители Подмосковья активно голосуют в поддержку действующего главы государства.

Пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на предстоящих выборах президента открылись в 16 городах России, сообщает "ТВ Центр".

К ним присоединилась подмосковная Коломна. Подписные листы собирают активисты всероссийского движения "Волонтёры Победы". Чтобы поддержать кандидата - достаточно иметь при себе паспорт. Для регистрации в ЦИК самовыдвиженцу необходимо набрать 300 тысяч подписей и не более 7,5 тысячи от каждого региона.

Масштабная кампания стартовала 5 января. По словам волонтёров, жители Подмосковья активно отдают голоса в поддержку Владимира Путина.

"Мы стоим в Коломне, ребята стоят около стойки - волонтёры, добровольцы, которые на своей добровольной основе, на бесплатной, безвозмездной основе, - помогают при сборе подписей", - отметил руководитель регионального штаба Московской области всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" Александр Печенегин.

По его словам, если накануне многие приходили и не могли понять, что здесь происходит, то в субботу люди идут уже целенаправленно с паспортами, чтобы отдать свой голос в поддержку Владимира Путина.