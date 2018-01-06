Российские самолеты доставили сирийским детям подарки к Рождеству

Теги: сирия минобороны Сирийский конфликт рождество

25 тонн гуманитарной помощи доставили в Сирию самолёты военно-транспортной авиации российского Минобороны. Продукты, школьные принадлежности, а также подарки сирийским детям к Новому году и Рождеству собрали жители Ингушетии.

Сержанты батальона военной полиции аккуратно переносят коробки в самолет. Внутри особо ценный груз: подарки детям Сирии к Рождеству от жителей Ингушетии, передает "ТВ Центр".

Эту партию собирали земляки полицейских. Всей республикой. Обе общины - и мусульманская, и христианская.

"Мы получили от общественной организации Ингушетии более 25 тонн гуманитарной помощи. Детские подарки к Новому году, сладкие, также школьные принадлежности, канцелярские", - рассказал замначальника ЦПВС Михаил Завалкин.

В коробках и обычные продукты: мука, сахар, крупы. Их передадут семьям, которые остались без кормильцев, беженцам и сиротам.

Ценный груз из России в Сирию доставили этой ночью. А уже утром первую партию рождественских подарков детям офицеры центра примирения отправляют в Дамаск.

Пока в военный борт укладывают коробки, на площадке боевых машин готовят к вылету многоцелевые истребители и штурмовики. Техники проверяют исправность всех систем. Но сегодня их миссия тоже гуманитарная. Эти машины будут сопровождать Ан-26 в воздухе по пути в сирийскую столицу.

В самом Дамаске груз уже ждут. Военные полицейские передадут подарки семьям.

"Конечно мы ждем этот груз из Хмеймима. Приятно и почетно передать эту помощь, собранную нашими земляками, нашим братьям сирийцам. Пусть в эти дни подарки принесут радость, улыбки всем обездоленным и нуждающимся, особенно детям. Наши военнослужащие очень рады оказать помощь в восстановлении мира на сирийской земле. Мы выполняем задачу в зоне деэскалации и делаем все от нас зависящее для мирного урегулирования. И эта гуманитарная помощь будет очередным мостом в налаживании диалога между сирийскими братьями", - сказал замкомандира батальона военной полиции Мухаммед Евлоев.

Курс на Дамаск. Военные торопятся завершить акцию до наступления темноты. Но не из соображений безопасности. А чтобы к сочельнику конфеты, печенье и шоколад были уже на праздничных столах.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев, "ТВ Центр", Сирия.