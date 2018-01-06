Православные верующие отмечают Сочельник

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В России в церквях прошли торжественные богослужения. 6 января православные верующие отмечают канун Рождества – Сочельник. В Храме Христа Спасителя литургию возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Православные верующие 6 января отмечают Сочельник. Это канун одного из главных христианских праздников – Рождества, сообщает "ТВ Центр".

Во всех церквях утром прошли торжественные богослужения. В Храме Христа Спасителя литургию возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В Сочельник заканчивается 40-дневный пост. Принято воздерживаться от пищи до самого вечера. Пока на небе не взойдёт первая звезда - как символ Вифлеемской. Именно она по преданию указала дорогу волхвам, которые принесли новорождённому Христу золото, ладан и смирну.

Сегодня готовят традиционное праздничное угощение - сочиво. Это размоченные и разваренные зерна пшеницы или риса с мёдом.