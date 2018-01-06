В ресторане в центре Москвы произошел пожар

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Пожар произошел в ресторане Extra Virgin в центре Москвы. Возгорание удалось быстро ликвидировать. В результате происшествия никто не пострадал.

В Москве на Покровке произошел пожар в ресторане Extra Virgin. В результате были эвакуированы около 20 человек, передает "Интерфакс".

Источник сообщил, что возгорание произошло в вентиляционном коробе ресторана. Площадь пожара составила около 15 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован в 14:38 по московскому времени. Сведений о пострадавших не поступало.