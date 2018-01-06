Малайзия возобновила поиски пропавшего в 2014 году Boeing

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Правительство Малайзии согласилось возобновить поиски пропавшего без вести в марте 2014 года лайнера MH370. Делать это малайзийская сторона будет совместно с американской компанией Ocean Infinity.

Малайзийское правительство дало согласие на возобновление поисков пропавшего без вести в марте 2014 года лайнера MH370 в сотрудничестве с американской компанией Ocean Infinity. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Channel News Asia.

Родственникам пропавших пассажиров сообщили, что поисковое судно уже вышло в "зону поисков". Это случилось во вторник.

В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который совершал рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров.

Вероятно, самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета.

В январе 2017 года поиски Boeing MH370 были официально приостановлены.