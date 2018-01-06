Украина опровергла существование "грузинского легиона"

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Так называемого "Грузинского легиона", который якобы входит в состав 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ никогда не существовало, заявили украинские военные. По их словам, на службу в вооруженные силы по контракту поступило "определенное количество" иностранцев, которые имеют официальный статус военнослужащих украинской армии.

В составе 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ нет и никогда не было отдельного подразделения под названием "Грузинский легион", утверждается в заявлении украинских военных в Facebook.

Они отметили, что в 2016 году на службу в вооруженные силы по контракту поступило "определенное количество" иностранцев. Все они имеют официальный статус военнослужащих украинской армии.

При этом подчеркивается, что один из военнослужащих уволился из бригады по семейным обстоятельствам, а четверо были уволены по другим причинам. Остальные иностранцы продолжают "добросовестно служить в составе бригады на передовых позициях сил АТО".

Ранее в субботу воюющий в Донбассе в составе ВСУ так называемый Грузинский национальный легион заявил, что выходит из состава 54-й бригады. Причина в некомпетентности и незаконных действиях ее командования.