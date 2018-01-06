18:02, 06 января 2018

Аэропорт "Домодедово" проверяют из-за угрозы взрыва

Теги:  аэропорт  домодедово  Происшествие  москва

Неизвестный сообщил о минировании аэропорта "Домодедово". В связи с этим здание проверяется кинологами.

Кинологи проверяют московский аэропорт "Домодедово" после сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города. Эвакуация на время проверки не проводилась.

До этого появились сообщения о "минировании" двух московских вокзалов - Ярославского и Ленинградского.

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