Сообщение о бомбе в аэропорту "Домодедово" оказалось ложным

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Специалисты не обнаружили опасных предметов в аэропорту "Домодедово" после проверки. Также не подтвердилась информация об угрозе взрыва на Казанском, Ленинградском и Ярославском вокзалах.

Угроза взрыва в московском аэропорту "Домодедово", а также Казанском, Ленинградском и Ярославском вокзалах не подтвердилась. Об этом сообщает ТАСС.

Источник в экстренных службах города рассказал, что все здания проверены кинологами. Подозрительных предметов не найдено. Эвакуация на "заминированных" объектах не проводилась.

Ранее неизвестные сообщили о минировании аэропорта "Домодедово" и московских вокзалов – Ярославского, Ленинградского и Казанского.