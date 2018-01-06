СМИ сообщили о стрельбе на улице в Санкт-Петербурге

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Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга проводят проверку сообщений о стрельбе на проспекте Ветеранов в Кировском районе. Есть информация об одном пострадавшем.

На проспекте Ветеранов в Кировском районе Санкт-Петербурга произошла стрельба. Об этом сообщает ТАСС. Есть информация об одном пострадавшем.

В местном ГУ МВД сообщили, что сотрудники проводят проверку по сообщению о конфликте со стрельбой. На место уже выехал отряд полиции.