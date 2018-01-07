Ким Чен Ын призвал улучшить отношения с Южной Кореей

Теги: В мире кндр южная корея ким чен ын

Глава КНДР Ким Чен Ын призвал создать условия для улучшения отношений с Южной Кореей. По его словам, речь идет не только о нормализации отношений между странами, но и о примирении и воссоединении нации.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости создания условий для улучшения отношений с Южной Кореей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейские СМИ.

"Север и Юг не должны быть связаны прошлым. Необходимо улучшить отношения между Севером и Югом и совершить прорыв в деле воссоединения", - говорится в заявлении Ким Чен Ына.

Он также отметил, что речь идет не только о нормализации отношений между государствами, но и о примирении и воссоединении нации. По словам лидера КНДР, результаты в этом направлении могут быть достигнуты лишь в случае усилий с обеих сторон.

Ранее сообщалось, что Пхеньян и Сеул договорились провести на следующей неделе переговоры на высоком уровне. Их целью является обсуждение возможного участия северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане и пути улучшения отношений.

Читайте также:

МИД России приветствует возобновление диалога между КНДР и Южной Кореей

КНДР и Южная Корея проведут переговоры на следующей неделе

КНДР возобновила линию связи с Южной Кореей