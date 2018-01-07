Актер из "Игры престолов" устроил дебош в баре Нью-Йорка

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Кит Харингтон, наиболее известный по роли Джона Сноу из сериала "Игра престолов", устроил дебош в одном из баров Нью-Йорка. Находясь в нетрезвом состоянии актер изъявил желание сыграть партию в бильярд, отнимал кии у посетителей и стучал кулаками по столу.

Поклонники Кита Харингтона, больше известного как Джон Сноу из популярного сериала "Игра Престолов", пересматривают не фильмы с его участием, а видео, оказавшееся в распоряжении журналистов, передает "ТВ Центр".

Бесстрашный сын Эдда Старка, сначала убитый, а затем на радость многочисленным фанатам воскресший в картине, появился мертвецки пьяным в одном из баров Нью-Йорка. Актер, несмотря на свое состояние, изъявил желание сыграть партию в бильярд, отнимал кии у посетителей, стучал кулаками по столу. Дебошира уговорили покинуть заведение, но, как и в сериале, он вернулся, продолжая дебоширить. Тогда уже его силой вывели на улицу.