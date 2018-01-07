Теги: Общество путин праздник поздравление рождество

Владимир Путин поздравил всех православных с Рождеством Христовым. Президент также отметил плодотворную деятельность Русской православной церкви и других христианских конфессий. Российский лидер встретил Рождество в Симеоновской церкви в Санкт-Петербурге, где когда-то крестили его отца.

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям, объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа", - сказал Путин.

Президент отметил плодотворную деятельность Русской православной церкви и других христианских конфессий. По словам Путина, она содействует поддержанию гражданского мира и согласия в России, а также развитию межрелигиозного и межнационального диалога.

Ранее сообщалось, что российский лидер встретил Рождество в Симеоновской церкви в Санкт-Петербурге, где когда-то крестили его отца. Приходу церкви Путин подарил двухрядную икону "Рождество Пресвятой Богородицы" и "Воскресение Христово", написанную в середине 19 века.

Читайте также:

Путин встретил Рождество в Симеоновской церкви в Петербурге